Опубликована финансовая декларация Трампа за 2016 год

Бюро по вопросам этики при правительстве США опубликовало в пятницу финансовую декларацию главы государства Дональда Трампа за 2016 год, 98-страничный документ размещен на сайте учреждения, передает ТАСС.

В нем говорится, что президент, в частности, получил доход в размере $19,7 млн благодаря отелю в Вашингтоне, который открылся в сентябре 2016 года. Трамп также указал доход в размере $37,2 млн от курорта "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

При этом в прошлогодней декларации доход от этого комплекса был ниже на $7,4 млн. Прибыль Трампа от гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью-Джерси) составила $19,8 млн, что на $800 тыс. меньше, чем в 2015 году.

Республиканец указал и выплату гонорара за свои книги в размере $7 млн, а также пенсию в $84 тыс. от Гильдии киноактеров США. В бумагах отражены инвестиции президента, различные активы, доходы и пенсионные счета. В целом в них содержатся доходы Трампа от 565 различных компаний и организаций в размере $288 млн. Бюро указывает, что американский лидер покинул их за день до своей инаугурации.

"Президент Трамп приветствовал возможность по собственному желанию предоставить свою финансовую декларацию. В то время как этот шаг является добровольным (поскольку отчет необязательно представлять до мая 2018 года), он был зарегистрирован Бюро по вопросам этики при правительстве США в соответствии со стандартными процедурами", — говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

Последний раз глава государства публиковал информацию о своих финансах в мае 2016 года, когда был участником президентской гонки.

Ряд показателей почти не изменился

Всего Трамп задекларировал $1,4 млрд в активах и по крайней мере $598 млн общих доходов с января 2016 года до нынешней весны. Долговые обязательства президента составляют примерно $315 млн. Все эти показатели примерно схожи с данными, которые он предоставлял год назад.

Президент по-прежнему должен около $130 млн Deutsche Bank и аналогичную сумму нью-йоркскому инвестиционному фонду недвижимости Ladder Capital Finance.

Однако стоит отметить, что в декларации не учитываются расходы, то есть эти цифры не показывают чистую прибыль. В ней также не указаны и налоговые выплаты.

Отличие от налоговой декларации

Данный документ отличается от содержащей гораздо больше информации о предпринимательской деятельности и чистой стоимости активов федеральной налоговой декларации, которую Трамп отказывается публиковать. Республиканец сохранил в собственности принадлежавшие ему компании, лишь передав их во избежание конфликта интересов под управление трастового фонда, во главе которого стоят его сыновья.

Президент США заявлял, что не может публиковать свою налоговую декларацию, потому что она находится на аудиторской проверке. В конце апреля он рассказал, что проверка его финансов проводится на протяжении последних 14 лет, с тех пор как он "стал знаменитым". По словам Трампа, аудиторская проверка "завершится достаточно скоро".

Закон в США не обязывает главу государства публиковать данные о своих налоговых отчислениях, как это добровольно делали его предшественники. Отказ нынешнего главы государства сделать это сразу стал поводом для критики со стороны его противников.