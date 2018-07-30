30.07.2018, 15:56

Опубликован финальный доклад о пропавшем малайзийском "Боинге"

 (3)
DELFI.ee
EST 1
Lennuk
LennukFoto: Pool, REUTERS

Власти Малайзии опубликовали итоговый доклад о пропавшем в 2014 году Boeing-777, выполнявшем рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Доклад содержит анализ спасательной операции, а также описание ряда допущенных ошибок, но новой информации о причинах исчезновения лайнера в документе нет.

В первую очередь с докладом позволили ознакомиться семьям пассажиров пропавшего самолета, они также заявили об отсутствии в нем новых данных об исчезновении воздушного судна, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Руководитель следственной группы Ко Су Чон заявил, что следственной группы так и не удалось установить причины исчезновения лайнера. Они "могут быть установлены только в случае обнаружения обломков", пояснил он.

Согласно собранной информации, перед исчезновением самолет резко взял курс назад. При этом разворот осуществлялся в ручном управлении, а автопилот в это время был отключен. С этим утверждением согласились все участники расследования, подчеркнул он.

Согласно выводам экспертов, разворот и дальнейшее движение самолета не были техническими неполадками в системе самолета. В связи с этим комиссия не исключает, что имело место постороннее вмешательство в процесс пилотирования лайнера, сообщает Newsru.com.

При этом есть факты, свидетельствующие против этой версии. В частности, то, что ответственность за трагедию не взяла на себя ни одна действующая группировка, добавил эксперт, слова которого приводит The Guardian.

Группа специалистов также изучила версию о том, что катастрофа Boeing 777 могла быть намеренно устроена пилотами воздушного судна. "Мы изучили личности пилотов, мы вполне удовлетворены полученными о них данными, а также о том, как их готовили к полетам", — рассказал он.

Но эксперт признал, что полностью версию вины пилотов исключать нельзя. Дело в том, что аудиозаписи переговоров летчиков с диспетчерами свидетельствуют о том, что перед исчезновением самолета пилоты были спокойны. Исследовавшие материалы психологи не смогли обнаружить в их речи никаких признаков стресса, как это должно было бы быть в случае возникновения нештатной ситуации на борту.

ТОП

Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, в ночь на 8 марта 2014 года пропал с экранов радаров. Поисковая операция продолжалась до января 2017 года, после чего была официально приостановлена.

В январе 2018 года Малайзия возобновила поиски, пообещав заплатить Ocean Infinity до $70 млн, если компания найдет обломки и черные ящики за три месяца. В мае стало известно, что ухудшение погоды сделало поиски невозможными, и они были окончены. Малайзия не собирается их возобновлять.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Избившие и ограбившие иностранца в McDonalds' молодые люди требовали у него денег еще на ”Поцелуйке”

30.07.2018
Полиция задержала несовершеннолетних молодых людей, подозреваемых в совершении разбойного нападения в позапрошлую субботу в ресторане McDonalds' на улице Виру в Таллинне.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Опубликован финальный доклад о пропавшем малайзийском "Боинге"

30.07.2018
Власти Малайзии опубликовали итоговый доклад о пропавшем в 2014 году Boeing-777, выполнявшем рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Доклад содержит анализ спасательной операции, а также описание ряда допущенных ошибок, но новой информации о причинах исчезновения лайнера в документе нет.
Подробнее

ФОТО читателя Delfi: На пути из Валга в Тарту установили плакат в честь ”первых в Эстонии родов в поле после закрытия родильного отделения”

30.07.2018
Вчера вечером неизвестные активисты установили у дороги в деревне Кирепи, что между Валгой и Тарту, плакат с надписью ”Здесь случились первые роды в поле после закрытия родильного отделения в Валга. Мероприятие состоялось при поддержке Клиники ТУ, Больничной кассы и правительства Республики”.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.14766JS/04
169,- €
143,65 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Kiev
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106172003
117,- €
70,20 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Избранный председателем Йыхвиского волостного собрания Эдуард Эаст получил приличную зарплату

30.07.2018
Йыхвиское волостное собрание избрало 12 голосами за своим новым председателем бывшего волостного старейшину Эдуарда Эаста, а конкурировавший с ним Айвар Сурва набрал шесть голосов. Заместителем председателя собрания стал бывший волостной старейшина Алексей Наумкин, за которого проголосовали 18 из 21 присутствовавшего депутата, рассказывает "Северное побережье".
Подробнее

Расположившееся под Таллинном производство не дает покоя местным: дома и машины погребены под слоем пыли

30.07.2018
Жителей деревень Соодевахе, Лоопера и Раэ в волости Рае под Таллинном беспокоит торфяная пыль, которая спускается к ним с неба из-за расположенного неподалеку торфяного производства. Одни беспокоятся за свое здоровье, другие просто устали постоянно драить свои дома, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО И ВИДЕО | Легко ли продать мызу в Эстонии? Смотрите, какой роскошный особняк годами ждет нового владельца

30.07.2018
Фирма Konuvere Mõis OÜ, принадлежавшая гражданке Финляндии Сиско Марья-Лийса Майяла-Мяннистё (Sisko Marja-Liisa Maijala-Männistö), продает мызу Конувере стоимостью 677 000 евро. Красивая старинная мыза выставлена на продажу уже не в первый раз, но пока безрезультатно.
Подробнее