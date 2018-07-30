30.07.2018, 15:56

Опубликован финальный доклад о пропавшем малайзийском "Боинге"

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DELFI.ee
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Lennuk
LennukFoto: Pool, REUTERS

Власти Малайзии опубликовали итоговый доклад о пропавшем в 2014 году Boeing-777, выполнявшем рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Доклад содержит анализ спасательной операции, а также описание ряда допущенных ошибок, но новой информации о причинах исчезновения лайнера в документе нет.

В первую очередь с докладом позволили ознакомиться семьям пассажиров пропавшего самолета, они также заявили об отсутствии в нем новых данных об исчезновении воздушного судна, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Руководитель следственной группы Ко Су Чон заявил, что следственной группы так и не удалось установить причины исчезновения лайнера. Они "могут быть установлены только в случае обнаружения обломков", пояснил он.

Согласно собранной информации, перед исчезновением самолет резко взял курс назад. При этом разворот осуществлялся в ручном управлении, а автопилот в это время был отключен. С этим утверждением согласились все участники расследования, подчеркнул он.

Согласно выводам экспертов, разворот и дальнейшее движение самолета не были техническими неполадками в системе самолета. В связи с этим комиссия не исключает, что имело место постороннее вмешательство в процесс пилотирования лайнера, сообщает Newsru.com.

При этом есть факты, свидетельствующие против этой версии. В частности, то, что ответственность за трагедию не взяла на себя ни одна действующая группировка, добавил эксперт, слова которого приводит The Guardian.

Группа специалистов также изучила версию о том, что катастрофа Boeing 777 могла быть намеренно устроена пилотами воздушного судна. "Мы изучили личности пилотов, мы вполне удовлетворены полученными о них данными, а также о том, как их готовили к полетам", — рассказал он.

Но эксперт признал, что полностью версию вины пилотов исключать нельзя. Дело в том, что аудиозаписи переговоров летчиков с диспетчерами свидетельствуют о том, что перед исчезновением самолета пилоты были спокойны. Исследовавшие материалы психологи не смогли обнаружить в их речи никаких признаков стресса, как это должно было бы быть в случае возникновения нештатной ситуации на борту.

ТОП

Авиалайнер Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал рейс из Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, в ночь на 8 марта 2014 года пропал с экранов радаров. Поисковая операция продолжалась до января 2017 года, после чего была официально приостановлена.

В январе 2018 года Малайзия возобновила поиски, пообещав заплатить Ocean Infinity до $70 млн, если компания найдет обломки и черные ящики за три месяца. В мае стало известно, что ухудшение погоды сделало поиски невозможными, и они были окончены. Малайзия не собирается их возобновлять.

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