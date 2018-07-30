Опубликован финальный доклад о пропавшем малайзийском "Боинге"

Власти Малайзии опубликовали итоговый доклад о пропавшем в 2014 году Boeing-777, выполнявшем рейс из Куала-Лумпура в Пекин. Доклад содержит анализ спасательной операции, а также описание ряда допущенных ошибок, но новой информации о причинах исчезновения лайнера в документе нет.

В первую очередь с докладом позволили ознакомиться семьям пассажиров пропавшего самолета, они также заявили об отсутствии в нем новых данных об исчезновении воздушного судна, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

Руководитель следственной группы Ко Су Чон заявил, что следственной группы так и не удалось установить причины исчезновения лайнера. Они "могут быть установлены только в случае обнаружения обломков", пояснил он.

Согласно собранной информации, перед исчезновением самолет резко взял курс назад. При этом разворот осуществлялся в ручном управлении, а автопилот в это время был отключен. С этим утверждением согласились все участники расследования, подчеркнул он.

Согласно выводам экспертов, разворот и дальнейшее движение самолета не были техническими неполадками в системе самолета. В связи с этим комиссия не исключает, что имело место постороннее вмешательство в процесс пилотирования лайнера, сообщает Newsru.com.