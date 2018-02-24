Опрос во Франции: каждая восьмая женщина в стране подверглась изнасилованию

Французский аналитический центр "Фонд Жана Жореса" подготовил доклад, из которого следует, что около четырех миллионов французских женщин — или 12% женского населения страны — хотя бы раз в жизни были изнасилованы.

Желающие поделиться своей историей могли рассказать о том, что с ними произошло, под хэштегом #balancetonporc ("Расскажи про свинью").

Кампания стартовала после того, как в октябре 2017 года голливудского киномагната Харви Вайнштейна обвинили в изнасилованиях.

Целью опроса было оценить, насколько сексуальные приставания и насилие распространены во Франции. Среди прочего выяснилось, что 58% француженок получали непристойные предложения, а к 43% прикасались без их согласия.

Многие рассказали, что оказывались в подобных ситуациях больше одного раза за свою жизнь.

Однако кампания "Расскажи про свинью" также наткнулась на критику со стороны женской части французского общества и вызвала бурные споры относительно того, что такое домогательства.

В январе этого года 100 француженок, в числе которых и знаменитая актриса Катрин Денев, подписали письмо, в котором выразили мнение, что движение зашло слишком далеко. Авторы письма предупреждают, что в обществе зарождается новый тип пуританства, и настаивают, что мужчины имеют право приставать к женщинам.

"Изнасилование — это преступление, но попытки соблазнить, пусть даже навязчивые или неуклюжие, преступлением не являются. И если мужчины ведут себя как джентльмены, то это никак нельзя считать проявлением шовинизма по отношению к женщинам", говорится в письме.

Позднее Денев подчеркнула, что ни она и никто из ее соавторов своим обращением не стремились оправдать явление сексуальных домогательств. Актриса извинилась перед женщинами, ставшими жертвами насилия.

Государственный секретарь Франции по вопросам равенства полов Марлен Шьяппа выступила в защиту "Настучи на свинью", Me Too и других подобных кампаний. В прошлом году Шьяппа предложила ужесточить законодательство в отношении сексуального насилия и домогательств.

В частности, она предложила ввести штрафы на месте за реплики или свист в сторону женщин, и за развратное поведение в общественных местах.

Поправки в закон также предусматривают, что люди, пережившие насилие еще в детстве, смогут обращаться в полицию даже по прошествии долгого времени. Еще более суровым станет наказание за связь с несовершеннолетними.