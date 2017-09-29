Опрос: в Москве помощь Донбассу считают важнее развития Крыма

Россияне не смогли однозначно ответить, что важнее — нужды аннексированного Россией Крыма или помощь жителям Донбасса, где продолжается противостояние пророссийских вооруженных формирований с украинскими силовиками. При этом в Москве сторонников помощи Донбассу больше, чем в целом по России.

По данным фонда "Общественное мнение" (ФОМ), примерно треть россиян считает, что важнее отправлять гуманитарную помощь на восток Украины. Почти столько же — что нужно заботиться о своих гражданах (большинство жителей Крыма после аннексии получило российские паспорта), а не о чужих.

В середине сентября РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что правительство собирается отказаться от "гуманитарной поддержки" самопровозглашенных республик Донбасса в пользу финансирования проектов в Крыму и Калининграде.

Мнения россиян о правильности этого решения разделились. По мнению 32% опрошенных, это правильно, поскольку "нужно развивать свои территории", а Крыму и Калининграду "нужна дополнительная поддержка".

При этом 36% считают, что нельзя переставать помогать востоку Украины, потому что "ЛНР и ДНР больше нуждаются в помощи", чем жители Калининграда и Крыма. Еще 32% затруднились с ответом.

При этом в Москве даже больше, чем по России, поддерживают идею помощи Донбассу — 48% жителей столицы считают неправильным перенаправлять средства с ДНР и ЛНР на проекты в Крыму и Калининграде. Всего четверть москвичей назвала эту идею правильной. Еще 28% не смогли ответить на вопрос.

В целом большинство граждан (71%) уверено, что России следует отправлять гуманитарную помощь для жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). Примерно каждый пятый считает, что помогать им не нужно. Каждый десятый затрудняется с ответом.

Сторонники отправки гуманитарных конвоев в ДНР и ЛНР объясняют свою позицию в первую очередь "общечеловеческими ценностями", а также тем, что на востоке Украины "братский народ". Люди, по мнению которых России не нужно помогать Донбассу, в основном ссылаются на то, что в стране "есть свои проблемы" и власти нужно заботиться о своих гражданах.

Четверть россиян считает, что на гуманитарную помощь для ДНР и ЛНР тратится слишком много средств. Всего 4% думают, что затраты на помощь самопровозглашенным республикам слишком малы. Большая часть опрошенных ФОМ (43%) убеждены, что на гуманитарные конвои на восток Украины тратится "столько, сколько нужно".

Россия отправляет конвои с гуманитарной помощью жителям Донбасса с августа 2014 года. По официальным данным, МЧС направило туда около 70,5 тысячи тонн гуманитарных грузов. Очередная, уже 69-я автоколонна МЧС с продуктами и лекарствами отправилась в Донбасс утром в четверг 28 сентября.

Киев неоднократно обвинял Москву в том, что под видом гуманитарной помощи она отправляет в ДНР и ЛНР военную технику. Россия эти обвинения отвергает.