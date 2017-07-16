Опрос: рейтинг правительства Японии упал до самого низкого уровня

Рейтинг правительства премьер-министра Японии Синдзо Абэ упал за месяц на 9,1% — это одно из самых резких снижений популярности действующей власти с 2012 года, сообщает китайское агентство China News Service.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Kyodo 15–16 июля.
Согласно полученным данным, уровень поддержки правительства Абэ снизился с 44,9% до 35,8%.
Недовольство японцев вызывают то, как власти объяснили скандал вокруг близкого друга Абэ Котаро Какэ и возможного покровительства со стороны премьера.
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