Опрос: рейтинг Макрона стремительно падает

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона снизилась на 14 п.п. за последний месяц. Об этом сообщает Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса службы Ifop.

В августе работой Макрона оказались довольны лишь 40% респондентов, тогда как не одобряют его деятельность 57% французов. За два месяца, как отмечается, французский президент потерял 24 п.п.

В то же время в августе 2012 года работу новоизбранного на тот момент Франсуа Олланда одобряли 54% французов, передает Gazeta.ru.

Ifop опросила 1023 совершеннолетних граждан Франции для своего исследования в период с 25 по 26 августа.

Ранее опрос другой службы также показал, что большинство французов недовольны работой Макрона.