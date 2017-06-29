Опрос: Путиным на посту президента довольны 81% россиян

По данным опроса Левада-центра, деятельность Владимира Путина на посту президента России одобряют 81% граждан.

Недовольны работой Путина 18%, пишет Gazeta.ru.

Работой Дмитрия Медведева на посту премьер-министра России удовлетворены 44% респондентов, недовольны — 55%.

Деятельностью своих губернаторов (для Москвы — мэр) удовлетворены 53% опрошенных, 46% — нет.

Респондентов также попросили назвать пять-шесть политиков, общественных деятелей, которым они более всего доверяют. Топ-3 рейтинга остается неизменным: на первом месте Путин (55%), на втором — глава Минобороны Сергей Шойгу (26%), на третьем — министр иностранных дел России Сергей Лавров (21%).

Не доверяют никому из российских политиков 15% респондентов, а 14% заявили, что не интересуются политикой.

Ранее сообщалось, что почти 90% россиян одобряют работу Путина на международной арене.