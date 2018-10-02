Опрос: Путин опередил Трампа в рейтинге мирового доверия

По данным исследовательского центра, Путину доверяют 30% жителей ведущих стран мира. Трамп уступил российскому лидеру 3% — его политике доверяют 27% респондентов.

Социологи установили, что самый высокий рейтинг мирового доверия у немецкого канцлера Ангелы Меркель — он составил 52%. За ней следуют французский президент Эммануэль Макрон с результатом в 36% и китайский лидер Си Цзиньпинь с 34%-м рейтингом доверия.

Также исследователи выяснили, что с 2017 года рейтинг одобрения Трампа среди россиян упал с 53% до 19%. Однако Россия все равно входит в тройку стран вместе с Израилем и Кенией, которые начали лучше относиться к США после ухода Барака Обамы.

В опросе приняли участи 26 тыс. человек из 25 стран мира.

Ранее Pew Research Center выяснил, что большинство россиян не верят во вмешательство правительства в выборы США.