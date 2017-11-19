Опрос: около трети финнов не хотят принимать в Финляндию беженцев по квоте ООН

30 % опрошенных заявили, что хотя временно или полностью отказаться от системы, при которой Финляндия ежегодно по квоте ООН принимает 750 беженцев, сообщает Yle со ссылкой на издание Uutissuomalainen.

16 % финнов хотят полностью отказаться от системы приема беженцев по квоте ООН, а еще 14 % выступают за то, чтобы отказаться от этой системы временно, показывают результаты опроса, проведенного новостной службой Uutissuomalainen.

38 % опрошенных, со своей стороны, заявили, что довольны нынешней системой.

Каждый пятый готов увеличить квоту по приему беженцев.

Вопрос регулярно становится предметом обсуждений в Финляндии, в особенности после того, как весной 2017 года свыше 40 организаций обратились к правительству с призывом увеличить квоту.