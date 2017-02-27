Опрос: крымские татары не хотят переезжать из Крыма на Украину

Глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов рассказал, что, согласно опросу, крымские татары не хотят переезжать на Украину.

”Согласно данным нашего последнего социологического исследования в Республике Крым, направленного конкретно на представителей крымско-татарского населения, при ответе на вопрос: ”Если бы представилась возможность, хотели бы вы переехать в другой населенный пункт Крыма, в другой регион России, на/в Украину, в другую страну?” 0% опрошенных ответили, что хотели бы переехать на Украину”, — цитирует Баринова газета ”Известия”.

Он пояснил, что 82% опрошенных заявили о желании остаться в Крыму, 10% сообщили, что готовы поменять населенный пункт в пределах Крыма, еще 2% готовы переехать в другой регион России.

По словам Баринова, результаты исследования свидетельствуют об изменении к лучшему жизни крымских татар.

Ранее проживающая в Херсонской области Украины диаспора крымских татар заявила о желании наладить сотрудничество с соотечественниками из Крыма в связи с положительными изменениями в вопросе реабилитации крымско-татарского народа.