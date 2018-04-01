Опрос: большинство жителей Латвии верят в Бога

Большинство жителей Латвии верит в Бога, показал опрос, проведенный агентством социологических исследований SKDS в марте этого года.



Респондентам было предложено ответить на вопрос, верят ли они в Бога и считают ли себя христианами, верят в Бога, но не считают себя христианами, либо не верят в Бога.

73% опрошенных ответили, что верят в Бога, при этом 43% считают, а 30% — не считают себя христианами.

По сравнению с прошлым годом удельный вес таких респондентов почти не изменился. Самым большим он был в 2012 году — 79%.

17% опрошенных ответили, что не верят в Бога.

Еще 10% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.