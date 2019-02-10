Опрос: большинство жителей Британии хотят отсрочки выхода из ЕС

Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о так называемом "бэкстопе" в Северной Ирландии и заменить его альтернативным вариантом. Бэкстопом в стране называют режим временного сохранения Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit.

Итоги голосования в Палате общин наделили Мэй необходимыми полномочиями для того, чтобы вернуться в Брюссель для продолжения диалога с властями ЕС по условиям Brexit. Однако глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать достигнутую 25 ноября прошлого года между Брюсселем и Лондоном сделку.

Референдум по вопросу о дальнейшем членстве Соединенного Королевства в Евросоюзе состоялся 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали сторонники Brexit.