Опрос: большинство американцев не поддерживают упреждающий удар по КНДР

Большинство граждан США не поддерживают нанесение упреждающего удара по КНДР. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Washington Post и ABC News, передает Gazeta.ru.
В то же время 23% опрошенных поддерживают такой вариант. Также отмечается, что, по мнению 82% респондентов, первый удар США может привести к началу крупной войны в Восточной Азии.
По данным опроса, 76% американцев считают уместным вводить новые санкции против Северной Кореи, а 39% уверены, что США могут наносить удары по военным объектам Пхеньяна.
Ранее КНДР показала видео ”уничтожения” американского авианосца.
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