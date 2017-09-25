25.09.2017, 12:15

Опрос: большинство американцев не поддерживают упреждающий удар по КНДР

 (23)
Gazeta.ru
EST
Kim Jong-un
Kim Jong-unFoto: STR, AFP

Большинство граждан США не поддерживают нанесение упреждающего удара по КНДР. Об этом свидетельствуют результаты опроса The Washington Post и ABC News, передает Gazeta.ru.

В то же время 23% опрошенных поддерживают такой вариант. Также отмечается, что, по мнению 82% респондентов, первый удар США может привести к началу крупной войны в Восточной Азии.

По данным опроса, 76% американцев считают уместным вводить новые санкции против Северной Кореи, а 39% уверены, что США могут наносить удары по военным объектам Пхеньяна.

Ранее КНДР показала видео ”уничтожения” американского авианосца‍.

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