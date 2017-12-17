17.12.2017, 10:10

Опрос: Больше половины британцев против "Брекзита"

 (24)
Deutsche Welle
EST
Brexit
BrexitFoto: Alex McNaughton, Sputnik

51% британцев проголосовали бы теперь за сохранение членства в ЕС, против — 41%, показал опрос BMG Research. Это самый большой перевес противников "Брекзита" над сторонниками с момента референдума.

Более половины британцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы BMG Research по заказу онлайн-издания The Independent, опубликованные в ночь на воскресенье, 17 декабря.

В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на тот же вопрос, что был в бюллетенях на референдуме в июне 2016 года: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом ЕС или покинуть ЕС?". За то, чтобы сохранить членство в Евросоюзе, высказался 51 процент опрошенных британцев. "Брекзит" поддержал 41 процент. Один процент респондентов отказались отвечать на вопрос, еще семь процентов ответили "не знаю".

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Как отмечает The Independent, зафиксированное преимущество противников выхода из ЕС над его сторонниками на уровне десяти пунктов — самое крупное с момента проведения плебисцита.

В то же время данный перевес связан в первую очередь с тем, что на сей раз за сохранение места Великобритании в ЕС высказались те, кто в свое время не принял участие в референдуме, уточнили в BMG Research.

"При этом примерно девять из десяти голосовавших тогда "за" или "против" "Брекзита" не изменили своего мнения", — говорится в пресс-релизе социологической службы.

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