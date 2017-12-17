Опрос: Больше половины британцев против "Брекзита"

51% британцев проголосовали бы теперь за сохранение членства в ЕС, против — 41%, показал опрос BMG Research. Это самый большой перевес противников "Брекзита" над сторонниками с момента референдума.

Более половины британцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась в составе Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической службы BMG Research по заказу онлайн-издания The Independent, опубликованные в ночь на воскресенье, 17 декабря.

В ходе исследования респондентам предлагалось ответить на тот же вопрос, что был в бюллетенях на референдуме в июне 2016 года: "Должно ли Соединенное Королевство остаться членом ЕС или покинуть ЕС?". За то, чтобы сохранить членство в Евросоюзе, высказался 51 процент опрошенных британцев. "Брекзит" поддержал 41 процент. Один процент респондентов отказались отвечать на вопрос, еще семь процентов ответили "не знаю".

Как отмечает The Independent, зафиксированное преимущество противников выхода из ЕС над его сторонниками на уровне десяти пунктов — самое крупное с момента проведения плебисцита.

В то же время данный перевес связан в первую очередь с тем, что на сей раз за сохранение места Великобритании в ЕС высказались те, кто в свое время не принял участие в референдуме, уточнили в BMG Research.

"При этом примерно девять из десяти голосовавших тогда "за" или "против" "Брекзита" не изменили своего мнения", — говорится в пресс-релизе социологической службы.