Сообщается также, что 67% опрошенных уверены в росте влияния России на окружающий мир, который связывают в основном с ростом военной мощи страны (14%), проведением правильной внешней политики (11%) и личным вкладом президента России Владимира Путина (7%).
Около 48% россиян считают, что на сегодняшний день отношение к России в окружающем мир скорее отрицательное, и 42% придерживаются противоположной точки зрения. При этом 51% опрошенных заявили, что не считают отношение к России в мире объективным.
Богатой Россию считают 58% респондентов (33% считают наоборот), свободной — 70% участников опроса, и еще 65% назвали свою страну развитым и передовым государством.