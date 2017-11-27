Определены самые трезвые и самые пьяные регионы России

По итогам исследования российских регионов в 2017 год титул самого ”трезвого” региона сохранила Чечня. Об этом сообщает ”Вести.Ru” со ссылкой на федеральный проект ”Трезвая Россия”.

Тройку лидеров среди непьющих регионов замыкают Ингушетия и Дагестан.

Самыми ”пьяными” регионами оказались Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Бурятия и Чукотка.

Согласно исследованию, Москва оказалась трезвее Санкт-Петербурга. При этом в Московской области пьют больше, чем в Питере.

”Основная задача ежегодного ”Рейтинга трезвости регионов-2017” заключается в том, чтобы абсолютно независимо и объективно оценить реальную антиалкогольную политику, а также ее последствия в каждом из регионов нашей страны”, — заявил руководитель федерального проекта ”Трезвая Россия” Султан Хамзаев.

В прошлом году Москва также перегнала Санкт-Петербург в ”рейтинге трезвости” российских регионов. Самыми ”трезвыми” были признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан, а самыми пьющими — Республика Коми, Чукотский автономный округ и Магаданская область.