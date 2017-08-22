ООН сообщили о перехвате отправленных из КНДР в Сирию грузов

За последние полгода были перехвачены два груза, отправленные Северной Кореей в Центр научных исследований и разработок Сирии (SSRC).

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад ООН по нарушению санкций в отношении КНДР. Информация о месте и времени перехвата не уточняется, передает Gazeta.ru.

”Два государства-члена ООН перехватили поставки, предназначенные для Сирии. Другое государство проинформировало комиссию о том, что существуют причины полагать, что эти товары являются частью договора между Торговой корпорацией Кореи по развитию горнорудной промышленности (KOMID) и Сирией”,— говорится в доклада.

При этом отмечается, что получателями грузов были подставные сирийские организации.

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