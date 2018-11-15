ООН обеспокоена латвийской реформой образования

Докладчики ООН — по делам меньшинств (Фернан де Варенн), по свободе слова (Дэвид Кей) и по праву на образование (Кумбу Боли Барри) — обратились к властям Латвии с повторным письмом. Предыдущее было отправлено 6 января 2018 году. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ответил на него 28 марта. В ответе утверждалось, что реформа образования соответствует международным обязательствам Латвии.

Во втором письме говорится, что запрет использования языков национальных меньшинств на школьных занятиях и на экзаменах нарушают права представителей нацменьшинств на достойное образование. А запрет преподавания на других языках в частных вузах нарушает автономию частных учебных заведений и может сделать образование для нелатышей менее доступным.

Докладчики напомнили, что в 1992 году Латвия приняла Международный пакт о гражданских и политических правах. Статья 27 этого пакта гласит: "В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком".