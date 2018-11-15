15.11.2018, 10:10

ООН обеспокоена латвийской реформой образования

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rus.DELFI.lv
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Venekeelne aabits
фото иллюстративноеFoto: Taavi Arus

Три докладчика ООН направили письмо правительству Латвии. Они выражают озабоченность поправками к закону об образовании, ограничивающими использование языков нацменьшинств в преподавании.

Докладчики ООН — по делам меньшинств (Фернан де Варенн), по свободе слова (Дэвид Кей) и по праву на образование (Кумбу Боли Барри) — обратились к властям Латвии с повторным письмом. Предыдущее было отправлено 6 января 2018 году. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ответил на него 28 марта. В ответе утверждалось, что реформа образования соответствует международным обязательствам Латвии.

Во втором письме говорится, что запрет использования языков национальных меньшинств на школьных занятиях и на экзаменах нарушают права представителей нацменьшинств на достойное образование. А запрет преподавания на других языках в частных вузах нарушает автономию частных учебных заведений и может сделать образование для нелатышей менее доступным.

Докладчики напомнили, что в 1992 году Латвия приняла Международный пакт о гражданских и политических правах. Статья 27 этого пакта гласит: "В тех странах, где существуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, принадлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве совместно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять ее обряды, а также пользоваться родным языком".

Представители ООН также указали на другие международные правила, которые нарушает реформа образования. Так, международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации требует обеспечить расовым и этническим меньшинствам права на образование и профессиональную подготовку. Статья 47 Дурбанской декларации и программы действий призывает правительства гарантировать право этнических, лингвистических и других меньшинств использовать свой язык, культуру и религию как в частной жизни, так и публично, и участвовать в культурной, социальной, экономической и политической жизни. Это право, считают докладчики, тоже нарушается.

Фернан де Варенн, Дэвид Кей и Кумбу Боли Барри просят правительство Латвии предоставить информацию о мерах, принятых для защиты лингвистических прав меньшинств и предоставления им доступа к качественному образованию. Кроме того, докладчики хотят узнать об исключениях из общих правил, которые позволят использование других языков, кроме латышского, в школах и вузах.

Во вторник 13 ноября Коллегия Конституционного суда Латвии приняла решение начать рассмотрение дела о том, соответствуют ли нормам Конституции Латвии поправки к "Закону об образовании", согласно которым обучение в частных учебных заведениях должно идти на государственном языке.

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