ООН: Лесные пожары в Северном полушарии ускорят глобальное потепление

Многодневный пожар под Талси: местами возобновилось горение открытым пламенем

Как подчеркнула Нюллис, нынешние пожары в Северном полушарии примечательны тем, что ряд из них "происходят в непривычных местах", в частности, в Скандинавии. Официальный представитель напомнила, что согласно проведенному недавно исследованию, таежные леса на Земле "горят сейчас с частотой, которой не было на протяжении 10 тысяч лет". С 70-х годов прошлого века, напомнила официальный представитель, существенно выросли частота и масштабы природных пожаров также в Южной Европе.

Как подчеркивают в ВМО, помимо непосредственного риска для жизни и здоровья людей, которые представляют природные пожары, опасны также продукты горения. В атмосферу попадают загрязнители — "смесь опасных газов и мелких частиц, способных вызывать раздражение глаз и дыхательной системы". Воздействие дыма может приводить к ухудшению работы легких, бронхитам, усугублять астму и вызывать преждевременную смерть.

По словам Нюллис, природные пожары в этом году затронули, по оценкам, площадь более 90 тысяч гектаров в Сибири, а дым от этих пожаров достиг Аляски, северо-запада Канады и, возможно, западного побережья Гренландии.

"Охладить планету" попытались бомбардировкой

В Швеции зарегистрировано более 50 пожаров на 30 тысячах гектаров. Для борьбы с огнем ВВС страны даже сбросили с истребителя JAS-39 Gripen бомбу с лазерным наведением на горящий лес. Бомбардировка велась с высоты 3 тысяч метров. На подобные меры власти пошли, когда лесные пожары стали подбираться к городу Эльвдален, вблизи которого расположен старый военный полигон.

Пожар удалось потушить в радиусе до 100 метров от точки удара, передает The Local. Бомба точно поразила цель диаметром в 1 метр.

В понедельник огнем были охвачены 25 тысяч гектаров. Это почти в два раза больше, чем горело в 2014 году. Тогда огонь охватил 14 тысяч гектаров. Такого пожара Швеция не видела 40 лет.

В США, по состоянию на 26 июля, насчитывалось 68 природных пожаров, в основном — в западных штатах, и с начала года они охватили 1,5 млн гектаров.