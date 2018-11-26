26.11.2018, 10:30

ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

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Vene ja Ukraina laevade standoff
Vene ja Ukraina laevade standoffFoto: TASS

26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.

  • Три корабля ВМС Украины отправились в Керченский пролив.
  • Россия утверждает, что они нарушили пограничный режим.
  • Корабли задержаны сотрудниками ФСБ. Задержание сопровождалось стрельбой; ранены как минимум трое украинских военных (Украина заявляет о шести раненых).
  • Президент Украины Петр Порошенко созвал военный совет и призвал Верховную Раду ввести военное положение в стране.

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