ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Три корабля ВМС Украины отправились в Керченский пролив.
Россия утверждает, что они нарушили пограничный режим.
Корабли задержаны сотрудниками ФСБ. Задержание сопровождалось стрельбой; ранены как минимум трое украинских военных (Украина заявляет о шести раненых).
Президент Украины Петр Порошенко созвал военный совет и призвал Верховную Раду ввести военное положение в стране.