Он обанкротился. Трамп — о причинах распада СССР

Президент напомнил, что раньше ”Россия была Советским Союзом”. По его мнению, ввод советских войск в Афганистан ”сделал из СССР Россию”, так как Советский Союз ”обанкротился” из-за этой военной кампании.

Трамп добавил, что СССР ввели войска в Афганистан, так как находящиеся в этой стране террористы угрожали Советскому Союзу.

”Это была напряженная борьба, и они [СССР] буквально обанкротились. Они стали называться Россией в отличие от Советского Союза”, — заключил Трамп.

Ранее Трамп высказался о сроках вывода американских войск из Сирии.