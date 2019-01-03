03.01.2019, 09:21

Он обанкротился. Трамп — о причинах распада СССР

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Gazeta.ru
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rubla13
фото иллюстративноеFoto: Rene Suurkaev

Президент США Дональд Трамп во время заседания в Белом доме заявил, что СССР ”обанкротился” из-за ввода войск в Афганистан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию заседания.

Президент напомнил, что раньше ”Россия была Советским Союзом”. По его мнению, ввод советских войск в Афганистан ”сделал из СССР Россию”, так как Советский Союз ”обанкротился” из-за этой военной кампании.

Трамп добавил, что СССР ввели войска в Афганистан, так как находящиеся в этой стране террористы угрожали Советскому Союзу.

”Это была напряженная борьба, и они [СССР] буквально обанкротились. Они стали называться Россией в отличие от Советского Союза”, — заключил Трамп.

Ранее Трамп высказался о сроках вывода американских войск из Сирии.

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