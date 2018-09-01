01.09.2018, 21:55

"Он не терпел злоупотребления властью". Америка простилась с Джоном Маккейном

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bbcrussian.com
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McCain
McCainFoto: Manuel Balce Ceneta, AP

Бывшие президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший выступили на церемонии прощания с сенатором Маккейном в Национальном соборе в Вашингтоне.

Один из самых ярких политиков Америки скончался неделю назад от рака мозга в возрасте 81 года.

Президент Дональд Трамп на поминальную службу не приехал.

Семья Маккейна дала понять, что присутствие Трампа на мемориальной службе в штате Аризона, который Маккейн представлял в сенате, а также на церемонии в Вашингтоне и на частных похоронах в Военно-морской академии США в городе Аннаполис было бы нежелательно.

Двух политиков, несмотря на принадлежность к Республиканской партии, разделяли глубокие, часто непримиримые разногласия — как личные, так и политические.

Администрацию и семью Трампа на церемонии представляли дочь президента Иванка и его зять Джаред Кушнер.

Два бывших президента США, Барак Обама и Джордж Буш-младший, выступили на панихиде с проникновенными речами.

"Мы чествуем здесь выдающегося человека: воина, государственного деятеля, патриота", — сказал Обама.

Он вспомнил борьбу за Белый дом, которую они вели с Маккейном на выборах 2008 года.

"Он заставлял нас быть лучшими президентами, точно так же, как он делал и Сенат лучше, и точно так же, как он делал лучше всю нашу страну", — заявил Обама.

"Был ли лучший способ для него оставить за собой последнее слово, чем добиться того, чтобы мы с Джорджем говорили здесь замечательные слова о нем перед всей страной", — пошутил под всеобщий смех Обама.

"Но при всех наших разногласиях, при всех наших многочисленных спорах я никогда не скрывал своего восхищения им. И, я надеюсь, Джон это видел", — добавил Обама.

Обама рассказал о регулярных встречах с Маккейном в Белом доме, информация о которых в печать не попадала.

"Наши разногласия во время этих частных встреч никуда не девались. Они были реальными и зачастую очень глубокими, — признался Обама. — Но нам нравилось обмениваться мнениями вдали от публичного внимания, мы много вместе смеялись и учились друг у друга".

"Очень многое в нашей общественной жизни предстает мелким и низменным, — сказал Барак Обама. — Это политика, которая притворяется смелой и жесткой, но на самом деле укоренена она в страхе. Джон побуждал нас быть выше этого".

Джордж Буш-младший, который обошел Маккейна на первичных выборах Республиканской партии в 2000 году, во время своей речи вспомнил времена их политического соперничества.

"Тогда я нередко злился на него. Да и он, как я знаю, тоже отзывался обо мне нелицеприятно. Но благодаря ему я стал лучше". Это соперничество, добавил Буш, переросло в дружбу.

Он также сравнил Маккейна с сегодняшними политическими лидерами в стране и мире.

"Больше всего Джон не любил злоупотребления властью. Он терпеть не мог расистов и деспотов. Тем, кто у власти, он не боялся сказать: "Мы лучше этого. Америка лучше этого", — сказал Джордж Буш.

На церемонии выступил Генри Киссинджер, 95-летний ветеран американской политики, служивший на посту госсекретаря США при президентах Форде и Никсоне.

Среди гостей были представители самых различных политических кругов Америки: известный актер и политический активист Уоррен Битти, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, бывший сенатор-либерал Расс Фейнгольд и многие другие.

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