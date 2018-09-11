11.09.2018, 08:10

"Он написал завещание, и это сильно пугает": сестра Олега Сенцова опубликовала его письмо

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bbcrussian.com
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Oleg Sentsov
Oleg SentsovFoto: SERGEY VENYAVSKY, AFP/Scanpix

Наталья Каплан — сестра арестованного украинского режиссера Олега Сенцова, который держит бессрочную голодовку уже почти четыре месяца, сообщила о критическом состоянии его здоровья и подтвердила, что Олег написал завещание.

На своей странице в "Фейсбуке" Наталья опубликовала письмо, переданное ей от брата.

"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю, говорится в письме. — Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься [с голодовки]. Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории".

По словам Сенцова, его состояние здоровья ухудшается: "Ко всем старым спецэффектам теперь еще добавилась гипоксия — это нехватка кислорода в органах, в основном сердце и мозге. Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма".

Олег добавил, что постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции, сообщает его сестра.

"И да, он написал завещание на свое творчество в случае смерти, и это сильно пугает", — добавдяет Наталья Каплан.

Ранее пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Алексей Зловедов сообщил агентству Интерфакс, что состояние Сенцова — "относительно стабильное".

Сенцов, отбывающий срок в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, 14 мая этого года объявил бессрочную голодовку. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в России, но при этом себя в это число включать не стал.

Просить о помиловании президента России Владимира Путина он отказался.

Защита и родственники режиссера рассказывали, что за время голодовки он потерял в весе свыше 20 килограммов, а также пережил сердечный кризис.

За это время в поддержку Сенцова выступали российские и западные деятели культуры, его освобождения требовали с трибун ООН и ОБСЕ. Освободить его призывали и западные политики. В частности, вопрос Сенцова в телефонном разговоре с Путиным поднимал президент Франции Эммануэль Макрон — он попросил того найти "гуманное решение ситуации".

В конце августа, как сообщала "Новая газета", комиссия по помилованию Ямало-Ненецкого автономного округа отказалась принять просьбу о помиловании украинского режиссера Олега от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Священник получил ответ, что для начала процедуры помилования требуется прошение осужденного, а не его представителей. Такой же ответ он ранее получил, отправив просьбу о помиловании на имя президента России.

На этом же основании в помиловании Олега Сенцова отказали и его матери Людмиле Георгиевне.

Дело Сенцова

Сенцов был задержан в мае 2014 года в Симферополе. Его обвинили в подготовке теракта. По утверждению ФСБ, в ночь на 9 мая 2014 года он и еще несколько фигурантов собирались устроить взрывы у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Их же обвинили в поджоге офисов отделений "Единой России" и "Русской общины Крыма".

Сенцов был переправлен из Крыма, его судил окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Российское правосудие считает его гражданином России, хотя режиссер не признал аннексии Крыма и отказался получать российский паспорт. Свою причастность к подготовке взрывов он отрицал.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Вместе с ним был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Режиссер во время суда заявлял, что объясняет свое преследование его позицией по происходящему на Украине. Во время событий весны 2014 года режиссер поддерживал акции за территориальную целостность Украины и привозил продукты украинским военным, заблокированным в воинских частях.

Обвинения в адрес режиссера было построено на показаниях свидетелей. Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, обвиняемые по этому же делу, от своих слов на суде отказались, обвинив следствие в пытках. Об избиениях и пытках со стороны сотрудников ФСБ после ареста говорил и сам Сенцов.

Вскоре после Афанасьев после этого был помилован Владимиром Путиным. После освобождения он получил должность спецпредставителя МИД Украины по вопросам освобождения пленных.

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