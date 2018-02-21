Он написал на бумажке: "100 000”. В банковской системе Латвии началась “война”

Третий по размеру активов латвийский банк попадает в санкционный список США, за пару дней теряет 600 млн евро и просит помощи у Банка Латвии. К президенту Банка Латвии (БЛ) приходят с обыском, задерживают и отпускают под залог в 100 000 евро. Владелец другого банка дает интервью, в котором обвиняет президента БЛ в вымогательстве взятки. Президент БЛ отказывается подавать в отставку, обвиняет банки в атаке на государство и сообщает о том, что его угрожали убить.

Даже кратчайший пересказ событий последней недели в Латвии позволяет оценить глубину и масштаб банковского и политического кризиса, который охватил страну. Портал Delfi восстанавливает картину противостояния, в котором участвуют государственный и коммерческие банки, бывший игрок в "Что? Где? Когда?", лидеры списка миллионеров, Министерство финансов США и многие другие.

Банк Латвии под подозрением

15 февраля президент Банка Латвии Илмар Римшевич отправился в отпуск в Испанию. На следующий день в его кабинете, а также дома начался обыск. Римшевич срочно вернулся в Латвию и прямо из аэропорта направился на допрос в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Под арестом он провел двое суток. Еще два дня спустя "хороший друг" внес залог в размере 100 000 евро, и глава БЛ вышел на свободу. Начальник БПБК Екабс Страуме в понедельник заявил, что Римшевич подозревается в вымогательстве взятки в особо крупных размерах. Никаких деталей следствие не предоставило.

Президент Банка Латвии — одна из самых влиятельных фигур в финансовом секторе страны. Кроме управления Банком Латвии, он вместе с министром финансов выбирает кандидатов на посты в Комиссию по рынку финансов и капитала. КФРК осуществляет надзор над всеми работающими в Латвии банками, страховыми компаниями и другими финансовыми учреждениями. Римшевич представляет позиции Латвии в европейских финансовых структурах и имеет доступ к государственной тайне.

Вся карьера Римшевича прошла в Банке Латвии — он занял руководящий пост в 1992 году, в 2001-м стал президентом и с тех пор переизбирался трижды. Кроме всего прочего, он один из самых высокооплачиваемых госслужащих (зарплата — около 12500 евро в месяц). Президента БЛ сроком на шесть лет избирает Сейм, и он может покинуть свой пост только по собственному желанию или в случае, если в его отношении вступит в силу приговор суда.

Первые лица латвийского государства, от премьер-министра до министра финансов, в первые же дни после задержания Римшевича фактически поставили на нем крест: все они утверждают, что с трудом представляют его на прежнем посту. Тем не менее, во вторник ситуация приняла новый оборот. Римшевич отказался уходить в отставку, обвинил банки в сговоре и скоординированной атаке на финансовый сектор Латвии, и пообещал отстаивать свою правду в суде.

"Он написал на бумажке: "100 000". Была ли взятка?

Григорий Гусельников, российский бизнесмен с британским гражданством, широко известен благодаря своему хобби: он играл в "Что? Где? Когда?" Играл настолько успешно, что в течение шести лет был "Хранителем традиций" этой телевизионной игры. В декабре 2013 года он стал акционером и фактическим владельцем латвийского банка Norvik — восьмого по объему активов в стране.

Однако в Латвии бизнес у банка Norvik шел не слишком гладко. Он профинансировал проект парка ветрогенераторов Winergy, который привел к масштабному скандалу и судебному разбирательству, в рамках которого банк требует теперь уже у Латвии компенсацию в размере 200 млн евро. Между тем, троим гражданам Эстонии и четверым латвийца предъявлено обвинение в получении у Norvik 15 млн евро мошенническим путем. Кроме того, у банка возникали трения с регулирующими инстанциями по поводу обслуживания нерезидентов: считается, что большое количество иностранных клиентов — это главный признак отмывания денег.

В феврале 2018 года Гусельников подал заявление в полицию, утверждая, что некое "высокое должностное лицо" вымогало у банка взятку. По словам банкира, это происходило несколько раз — в 2016 и 2017 году. В случае отказа ему угрожали проблемами со стороны КФРК.

После задержания Римшевича Гусельников дал большое интервью агентству Associated Press, в котором подробно рассказал о том, что этим "высоким должностным лицом" был президент Банка Латвии. По словам банкира, Римшевич при посредничестве некоего общего знакомого требовал у него 100 000 евро в месяц. В противном случае у банка якобы могли возникнуть проблемы с утверждением годовых отчетов и другие сложности со стороны регулятора. Общий знакомый после беседы с участием Римшевича якобы написал на бумажке: "100 000 в месяц" и заявил, что все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом. Другое предложение заключалось в том, что через Norvik должны были пройти 100 млн евро из России, и Гусельникову полагался миллион евро за услуги.

Публикация AP была снабжена фотографией, на которой Римшевич сидит за одним столом в компании Дмитрия Пильщикова, на тот момент — главы Научно-исследовательского института информационных технологий. Эта российская государственная компания позже попала под санкции США. Предполагается, что сделанный в 2010 году снимок доказывает связь Римшевича с Россией, и следовательно, с отмыванием российских денег.

Американцы "топят" банк ABLV

Если Гусельников вступил в открытую конфронтацию с Банком Латвии и Илмаром Римшевичем, то острая фаза конфликта с третьим по размеру банком в стране — ABLV — в общественном пространстве пока не наступила. Между тем, Римшевич полагает, что именно ABLV стоит за сфабрикованными, по его мнению, обвинениями.

ABLV Bank, как и другие латвийские банки, которые специализируются на обслуживании иностранных клиентов, находится под пристальным наблюдением со стороны органов финансового контроля США. Предполагается, что велик риск использования этих банков как звеньев цепочки для отмывания денег или обхода санкций (например, в отношении Северной Кореи). За последние несколько лет банки неоднократно оказывались под санкциями, однако самый сильный удар власти США нанесли по ABLV 13 февраля.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) обвинила ABLV Bank как в организации схем по отмыванию средств, так и в подкупе латвийских должностных лиц. FinCEN рекомендовала ввести против банка санкции — в частности, запретить ему открывать или содержать корреспондентские счета в США. За несколько дней объем вкладов в банке сократился на 600 млн евро, подтвердил совладелец банка Эрнест Бернис. Он является постоянным фигурантом списка самых богатых людей страны.

Чтобы предотвратить проблемы с ликвидностью, банк заложил ценные бумаги в Банке Латвии и получил 97,5 млн евро. Однако, если верить сделанным во вторник заявлениям Илмара Римшевича, хотел получить от государственного банка миллиард. И когда эта просьба не была выполнена, в БЛ начались обыски. "Судите сами, это совпадение или закономерность", — заявил Римшевич на пресс-конференции.

Представители ABLV Bank категорически отрицают обвинения в подкупе и обещают пересмотреть свою политику работы с иностранными клиентами. Обвинения Римшевича пресс-служба банка назвала фантазиями.

"Я стал неудобным для многих"

Во вторник в 12 часов Илмар Римшевич собрал пресс-конференцию, на которой, как ожидали многие, он должен был подать в отставку. Но этого не произошло. Президент Банка Латвии обвинил несколько коммерческих банков (судя по контексту, не только ABLV и Norvik) в скоординированной атаке на латвийскую финансовую систему. Римшевич заявил, что БЛ хотят "выключить" из судебного процесса, который весной начнется в США (речь идет об иске Norvik к латвийскому государству по делу Winergy — ред.), а также принудить оказать "сомнительную помощь" банку ABLV в размере 1 млрд евро. Римшевич связывает свое задержание с принятым в США решением ввести санкции против ABLV Bank. Другие банки, которые Римшевич не называет, хотели рассчитаться с ним за снижение доходов и другие обиды, нанесенные Банком Латвии.

Главной причиной конфликта стало то, что в 2013 году Латвия готовилась вступить в Европейский валютный союз и стремилась устранить главное препятствие — отмывание денег в частных банках. Вступить в союз удалось, но проблемы с банками остались. "Скандалы, которых участвовали одни и те же банки, к сожалению, продолжали бросать тень на банковскую систему Латвии", — заявил Римшевич.

Конфликты между Банком Латвии и западными партнерами с одной стороны, и банками с другой продолжались. Римшевич уверен, что в ноябре 2017 года оппоненты начали искать на него компромат. Более того, в конце января он получил угрозы жизни, и обратился в полицию.

Обвинения в вымогательстве взятки Римшевич категорически отверг и пообещал защищать свою позицию в суде. Глава БЛ утверждает, что никаких связей Пильщиковым или посредниками, о которых говорил Гусельников AP, у него нет. Фотография была сделана в 2010 на Камчатке, и за столом сидят случайные знакомые по охоте.

Между тем, политики и эксперты сходятся в одном: это только начало. Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола признала, что события последней недели негативно отразятся на кредитном рейтинге страны. Римшевичу запрещено покидать пределы страны, а также занимать пост президента Банка Латвии.