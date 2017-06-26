Оливер Стоун: в антипутинской пропаганде Америки нет ни доли правды

Усталого и нервного режиссера Оливера Стоуна, приехавшего на норвежский фестиваль Starmus, собравший звезд науки и развлекательной индустрии, преследуют споры, сообщает корреспондент издания La Repubblica Джайме Д'Алессандро.

Документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" уже вызвал хор протестов в США, а скоро он выйдет в Италии. "Как говорят критики, Стоун позволил президенту говорить, не вступая с ним в дискуссию", — пишет корреспондент итальянской газеты. Но режиссер оборвал эти замечания: "Это какие-то блогеры, которые ничего не понимают".

В интервью La Repubblica Стоун сказал: "За четыре часа, насыщенные информацией, Путин впервые представляет свою версию фактов, начиная с американских выборов и кончая войной в Сирии. Это его версия, не моя. Выслушать ее важно, потому что мы на самом деле этого никогда не делали. Ее искажают обвинениями против него".

"Во многих случаях это тяжкие обвинения, например те, что выявлены специальным докладом ЦРУ", — отметил журналист. "Нет доказательств того, что американские выборы подверглись российскому вмешательству, — возразил режиссер. — Я думаю, что это часть пропагандистской игры Америки. Истина для тех, кто хочет узнать истину, становится ясна из документального фильма: взгляд и язык тела Путина о многом говорят".

"Когда вы встретились с Путиным и сколько раз встречались?" — поинтересовался автор. "Во время съемок "Сноудена". Он рассказал мне свою версию той истории, — ответил Стоун. — Он был открытым, готовым помочь. Затем я возвращался в Россию девять раз, и каждый раз Путин уделял мне немного времени. В конце концов, я снял 20 часов и из них смонтировал четыре часа".

"В общем, вы ему верите", — подытожил корреспондент. "Я не боюсь России, я не думаю, что она хочет сделать что-то плохое Западу, — признался режиссер. — Я думаю, Путин хочет соглашения, как многие его хотят в США и в Европе, хотя газеты и телевидение притворяются, что их не видят… Сегодня военные аппараты даже не позволяют Трампу встретиться с Путиным. Но НАТО — это пережиток, оно не имеет никакого смысла. Рано или поздно мы придем к разрешению ситуации: Европа и Россия — это часть одной и той же истории".