27.12.2017, 12:23

Олега Табакова ввели в кому

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Lenta.ru
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OLEG TABAKOV
OLEG TABAKOVFoto: Vallo Kruuser

Врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Артиста ввели в состояние медикаментозной седации для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. Состояние актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова оценивается как стабильно тяжелое.

В понедельник стало известно, что самочувствие Табакова резко ухудшилось.

82-летнего Табакова госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям разных СМИ, у него диагностировали заражение крови, актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.

Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как ”Война и мир”, ”Семнадцать мгновений весны”, ”Двенадцать стульев”, ”Д'Артаньян и три мушкетера”, ”Несколько дней из жизни Обломова”, ”Москва слезам не верит” и ”Человек с бульвара Капуцинов”.

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