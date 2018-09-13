13.09.2018, 08:00

Олег Сенцов выдвинут на премию имени Сахарова

 (28)
Deutsche Welle
EST
Oleg Sentsov
Oleg SentsovFoto: Sergei Pivovarov, RIA Novosti

Фракция Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте выдвинула украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает держать голодовку в российской колонии, на премию имени Андрея Сахарова. Об этом сообщается в среду, 12 сентября, в микроблоге Twitter фракции ЕНП.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году. Ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

Дело Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.

В Москве и других городах неоднократно проходили акции в поддержку Сенцова. Российские и зарубежные деятели культуры выступали с требованиями освободить режиссера и других политических заключенных. В августе текущего года бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Олег Сенцов выдвинут на премию имени Сахарова

13.09.2018
Фракция Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте выдвинула украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает держать голодовку в российской колонии, на премию имени Андрея Сахарова. Об этом сообщается в среду, 12 сентября, в микроблоге Twitter фракции ЕНП.
Подробнее

В Нарве в ходе ссоры между мужчиной и женщиной прозвучали выстрелы: пострадавшая оказалась в больнице

12.09.2018
Сегодня в 15:43 в Центр тревоги поступило сообщение о стрельбе в Нарве в одной из квартир дома на улице Кангеласте. Инцидент произошел между мужчиной и женщиной, которые до этого были знакомы. Полиция задержала в качестве подозреваемого 65-летнего мужчину.
Подробнее


Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €

АНОНС ПЕРЕДАЧИ DELFI: ”Правильные русские” Эстонии — об отношении к Путину, России и ”крымском сценарии”

12.09.2018
Эстонцы их называют “правильными русскими”, местные русские — предателями. Их высказывания и мнения всегда вызывают резонанс в обществе. Кто они — русофобы или патриоты? Как они относятся к Путину и России? Возможно ли повторение “крымского сценария” в Эстонии? Об этих и других острых темах — скоро на Delfi TV.
Подробнее

ВИДЕО DELFI: У Таллиннского университета пешеходы-камикадзе массово переходят дорогу на красный свет

12.09.2018
Сегодня утром фотограф Delfi заснял пешеходов, для которых красный свет светофора, установленного на Нарвском шоссе перед Таллиннским университетом, остается неизвестным символом.
Подробнее