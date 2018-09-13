Олег Сенцов выдвинут на премию имени Сахарова

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году. Ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

Дело Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.

В Москве и других городах неоднократно проходили акции в поддержку Сенцова. Российские и зарубежные деятели культуры выступали с требованиями освободить режиссера и других политических заключенных. В августе текущего года бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.