13.09.2018, 08:00

Олег Сенцов выдвинут на премию имени Сахарова

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Deutsche Welle
EST
Oleg Sentsov
Oleg SentsovFoto: Sergei Pivovarov, RIA Novosti

Фракция Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте выдвинула украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает держать голодовку в российской колонии, на премию имени Андрея Сахарова. Об этом сообщается в среду, 12 сентября, в микроблоге Twitter фракции ЕНП.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году. Ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

Дело Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.

В Москве и других городах неоднократно проходили акции в поддержку Сенцова. Российские и зарубежные деятели культуры выступали с требованиями освободить режиссера и других политических заключенных. В августе текущего года бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.

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