Олег Сенцов включен в шорт-лист Сахаровской премии



25 октября в Страсбурге будет принято и объявлено решение о присуждении Сахаровской премии. Лауреата 2018 года определят председатель Европарламента Антонио Таяни и главы восьми фракций. Церемония вручения премии состоится также в Страсбурге — 12 декабря на пленарной сессии Европейского парламента. Денежная часть премии составляет 50 тысяч евро. Сахаровская премия присуждается с 1988 года людям и организациям, борющимся за демократию и права человека. В 2017 году ее получила "демократическая оппозиция" в Венесуэле.

В конце сентября Европарламент объявил список претендентов на Сахаровскую премию. Кандидатуру Сенцова выдвинула Европейская народная партия (ЕНП) — самая крупная фракция Европарламента. Фракции и группы депутатов Европарламента предложили выдвинуть на премию в общей сложности восемь человек и неправительственных организаций, посвятивших свою жизнь и деятельность защите принципов демократии и фундаментальных прав в мире.