Олег Сенцов удостоен премии Сахарова

На соискание премии Сенцова выдвигала крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП).

Олег Сенцов более 140 дней держал голодовку в российской колонии, требуя освободить украинских политзаключенных. 5 октября Сенцов сообщил, что вынужден прекратить голодовку — иначе его переведут на принудительное кормление.

В разные годы премию Сахарова получали: Нельсон Мандела, ”Репортеры без границ”, а также российские правозащитники, включая ”Мемориал” и Людмилу Алексееву.

В 2018 году лауреаты премии Сахарова Денис Муквеге и Надя Мурад получили и Нобелевскую премию мира.