Олег Сенцов удостоен премии Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, приговоренный российским судом к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, стал лауреатом премии Сахарова, которую вручает Европарламент, передает Meduza.
На соискание премии Сенцова выдвигала крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия (ЕНП).
Олег Сенцов более 140 дней держал голодовку в российской колонии, требуя освободить украинских политзаключенных. 5 октября Сенцов сообщил, что вынужден прекратить голодовку — иначе его переведут на принудительное кормление.
В разные годы премию Сахарова получали: Нельсон Мандела, ”Репортеры без границ”, а также российские правозащитники, включая ”Мемориал” и Людмилу Алексееву.
В 2018 году лауреаты премии Сахарова Денис Муквеге и Надя Мурад получили и Нобелевскую премию мира.