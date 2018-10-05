Олег Сенцов прекратил голодовку

"Да, он прекратил голодовку. Лучшие диетологи Москвы разработали для него специальную диету для вывода его из голодовки", — сказал Максименко в пятницу "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее о прекращении Сенцовым голодовки сообщили некоторые СМИ. "Я благодарю всех, кто принимал участие, и наших (ФСИН — ИФ) врачей, и врачей лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", — сказал Максименко.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, осужденных в РФ. Все это время жизнь Сенцова поддерживали тюремные медики с помощью питательных смесей.