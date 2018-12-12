Олег Сенцов награжден премией имени Сахарова

В Страсбурге прошла церемония вручения премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2018 год, которой удостоен украинский режиссер Олег Сенцов. Сам Сенцов, находящийся в российской колонии, не смог присутствовать на церемонии лично, награда была вручена среду, 12 декабря, его двоюродной сестре Наталье Каплан.
При вручении премии председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что Сенцов мирно выражал протест против аннексии Крыма Россией, решительно выступая за демократию и верховенство права. За это он был осужден в России по политическим причинам, подчеркнул Таяни.
"Проявив мужество и решительность, подвергнув угрозе собственную жизнь, режиссер Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политических заключенных, удерживаемых в России и во всем мире", — говорилось в сообщении Европарламента о присуждении премии.
Принимая награду в ходе заседания Европарламента, Наталья Каплан рассказала депутатам, что при допросах к Сенцову применяли пытки, чтобы добиться от него признательных показаний, однако режиссер остался непоколебим. При этом факт пыток не был учтен в ходе судебного процесса, подчеркнула Каплан.
Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного РФ полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. Спустя 145 дней, 5 октября, Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".
Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.