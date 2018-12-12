Олег Сенцов награжден премией имени Сахарова

При вручении премии председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что Сенцов мирно выражал протест против аннексии Крыма Россией, решительно выступая за демократию и верховенство права. За это он был осужден в России по политическим причинам, подчеркнул Таяни.

"Проявив мужество и решительность, подвергнув угрозе собственную жизнь, режиссер Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политических заключенных, удерживаемых в России и во всем мире", — говорилось в сообщении Европарламента о присуждении премии.

Принимая награду в ходе заседания Европарламента, Наталья Каплан рассказала депутатам, что при допросах к Сенцову применяли пытки, чтобы добиться от него признательных показаний, однако режиссер остался непоколебим. При этом факт пыток не был учтен в ходе судебного процесса, подчеркнула Каплан.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного РФ полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России. Спустя 145 дней, 5 октября, Сенцов заявил, что вынужден прекратить голодовку в связи с угрозой "насильственного кормления".