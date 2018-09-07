07.09.2018, 14:50

Окружение Захарченко бежало в Россию. Тимофеев обогатился на сотни миллионов рублей

 (81)
Lenta.ru
EST 8
Окружение Захарченко бежало в Россию. Тимофеев обогатился на сотни миллионов рублей
Foto: Valentin Sprintšak, TASS

Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев и советник погибшего главы республики Александр Казаков покинули Донецк, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник.

”Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию”, — рассказал собеседник агентства, входящий в окружение погибшего лидера ДНР Александра Захарченко.

По его словам, такое решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк, как уточнил источник, Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.

Ранее 7 сентября Народный совет ДНР снял с Захарченко, погибшего 31 августа, полномочия главы республики. И.о. руководителя ДНР до проведения выборов, назначенных на 11 ноября, назначен председатель республиканского парламента Денис Пушилин.

Убежавший соратник Захарченко обогатился на сотни миллионов рублей

Министерство доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по личному распоряжению главы ведомства Александра Тимофеева присвоило собственность одного из крупнейших агропромышленных предприятий республики ”Колос Д”. Об этом Донецкому агентству новостей рассказал директор предприятия Вадим Савенко.

Он отметил, что Тимофеев воспользовался доверием высшего руководства республики. ”Поэтому ему было поручено такое ответственное дело, как управление налогами и сборами в молодой республике. Он же, по сути, воспользовался высокой должностью для личного обогащения и укрепления собственного авторитета”, — рассказал Савенко.

По его словам, Тимофеев захватил собственность ”Колос Д” в ноябре 2017 года на общую сумму 850 миллионов рублей. ”На территорию предприятия явилась группа вооруженных людей во главе с директором госпредприятия "Заря Агро" Геннадием Кряжевым. Сославшись на якобы имеющиеся в распоряжении министерства налогов и сборов документов о признании бесхозным всего имущества предприятия, они фактически осуществили его захват”, — сообщил глава предприятия.

После этого Савенко добился личной встречи с Тимофеевым, на которой заявил о незаконности действий ”Заря Агро”, но тот проигнорировал его слова.

Правоохранительные органы республики, как вспоминает топ-менеджер, не могли реагировать на действия Тимофеева, поскольку у них не было для этого достаточных юридических оснований. Савенко рассказал, что большинство местных предпринимателей, ведущих бизнес в республике, из-за прямых угроз со стороны министра предпочли не жаловаться на действия Тимофеева руководству ДНР, опасаясь последствий для себя и своих близких. Пытавшиеся отстоять свои права оказывались в заключении.

Также он рассказал, что несколько наиболее ценных объектов недвижимого имущества в центре Донецка перешли под контроль Тимофеева, который выстроил схему по ”отжатию” предприятий. По его утверждению, там, где не удавалось забрать здание, Тимофеев и его люди выставляли владельцам бизнеса счет ”за пользование”.

7 сентября сообщалось, что Тимофеев и советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков покинули республику, перебравшись в Россию. По словам источника ”Интерфакса”, решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА: По каким улицам Таллинна будет проходить Таллиннский марафон. Водители, это важно знать заранее!

07.09.2018
В пятницу, субботу и воскресенье в связи с Таллиннским марафоном будут перекрыты многие столичные улицы — большинство из них все же лишь на пару часов. Смотрите, повлияет ли маршрут марафона на ваше передвижение по центру.
Подробнее

ФОТО: Взломы и подозрительное высматривание: жителей Южной Эстонии терроризирует неизвестный белый мини-фургон

07.09.2018
В деревне Татра 4 сентября днем вломились в частный дом, и по словам свидетелей, возможные воришки уехали на белом мини-фургоне. Белые мини-фургоны терроризируют жителей Южной Эстонии уже какое-то время, иногда мини-фургоны сопровождают кочующие цыгане.
Подробнее


ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ: Бой тяжеловесов Лебедев (Россия) - Алтункая (Турция)

07.09.2018
В Челябинске проходит вечер профессионального бокса, главным событием которого станет бой в первом тяжелом весе между экс-чемпионом мира Денисом Лебедевым (Россия) и Хизни Алтункая (Турция).
Подробнее

Скрипаль "сливал" испанцам русских мафиози и помог Эстонии выдворить шпионов

07.09.2018
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, которого в марте отравили нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери, в последние годы работал с сотрудниками разведки Испании — страны, ведущей борьбу с обосновавшейся на ее территории русской мафией. Об этом сообщает газета The New York Times.
Подробнее

"Пытался изгнать злого духа": ласнамяэский "водитель с битой" не признает себя виновным в жестоком убийстве влюбленной в него женщины

07.09.2018
Нечасто случается, чтобы обвиняемый в убийстве снимал свои вопиющие деяния и прокурор мог показать видео в качестве доказательств вины, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

Неожиданно! Глава Elron ушел в отставку по личным причинам

07.09.2018
Председатель правления оператора эстонских региональных пассажирских поездов Elron Олле Тишлер заявил об уходе в отставку с этого поста, на котором он проработал восемь месяцев, объяснив решение личными причинами, сообщает rus.err.ee.
Подробнее



Окружение Захарченко бежало в Россию. Тимофеев обогатился на сотни миллионов рублей

07.09.2018
Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной ДНР Александр Тимофеев и советник погибшего главы республики Александр Казаков покинули Донецк, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник.
Подробнее

ФОТО | Крупнейший дом в Эстонии и Maserati — смотрите, кто выставил на продажу свои богатства

07.09.2018
На портале недвижимости Kinnisvara24.ee можно найти много интересных объявлений. Так, например, в Пирита за 2,6 млн евро выставлена на продажу вилла, которая входит в Топ 20 самых больших частных домов Эстонии. Смотрите, что из себя представляет особняк и кому он принадлежит. Владелец шикарного дома продает также 10-летний люксовый автомобиль Maserati.
Подробнее