"Около 90?": насколько Путин ошибся, угадывая зарплату рабочих

Российский президент Владимир Путин поинтересовался, сколько платят рабочим на судостроительном комплексе "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края. Выяснилось, что его представления о приличной зарплате и суммы, выплачиваемые сотрудникам, сильно отличаются.
Во вторник президент России участвовал в церемонии закладки нефтяного танкера, понаблюдал за заливкой бетона на строительстве сухого дока и общался с рабочими.
В ходе беседы рабочие, сотрудники отдела кадров и президент существенно разошлись в оценках размера средней зарплаты на предприятии.
Путин предположил, что рабочие в среднем получают 90 тысяч рублей, одна из женщин возразила, что это 30-40 тысяч рублей. А затем сотрудники отдела кадров подсказали, что средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей.
Видео встречи доступно на сайте Кремля. СМИ обратили внимание, что поначалу расшифровка разговора президента с рабочими изчезла с сайта (об этом написала "Новая газета"). Сейчас стенограмма там снова есть.
Путин начал с вопроса, "как вам поживается?" "Очень хорошо", — ответили рабочие. На вопрос, как работается, они ответили так же и похвалили свое предприятия. "Зарплаты приличные должны быть", — предположил президент.
"Да, приличная зарплата", — последовал ответ. А дальше разговор о том, сколько именно платят, происходил так.
Расшифровка
В.Путин: А средняя на предприятии примерно какая?
Реплика: Средняя на предприятии? Кто скажет про среднее, товарищи?
В.Путин: Около 90?
Реплика: Нет, что Вы. 30-40 тысяч.
Реплика: Это средняя.
В.Путин: 30-40 — это как по краю.
Реплика: Не знаю.
В.Путин: Я знаю: в крае средняя — 40.
Реплика: У нас повыше, не обижают.
Реплика: Средняя, отдел кадров говорит, — 70 тысяч.
В.Путин: Отдел кадров знает.
Реплика: Да-да, мы ей доверяем.
В.Путин: Ладно.
Согласно данным Росстата, средняя зарплата в Приморском крае в июне 2018 года составила 44 395 рублей.
9 сентября в Приморье прошли губернаторский выборы. Этот регион стал одним их четырех, где назначенному Путиным врио губернатора Андрею Тарасенко не удалось победить в первом туре.
Ранее в крае прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста.
Судостроительный комплекс "Звезда" — предприятие крупнотоннажного судостроения. Один из инвесторов строительства — "Роснефть", чей глава присутствовал на верфи во время визита Путина. Комплекс еще не достроен. Базой для новой верфи стал Дальневосточный завод "Звезда".