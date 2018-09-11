11.09.2018, 20:35

"Около 90?": насколько Путин ошибся, угадывая зарплату рабочих

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bbcrussian.com
EST 11
"Около 90?": насколько Путин ошибся, угадывая зарплату рабочих
kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин поинтересовался, сколько платят рабочим на судостроительном комплексе "Звезда" в городе Большой Камень Приморского края. Выяснилось, что его представления о приличной зарплате и суммы, выплачиваемые сотрудникам, сильно отличаются.

Во вторник президент России участвовал в церемонии закладки нефтяного танкера, понаблюдал за заливкой бетона на строительстве сухого дока и общался с рабочими.

В ходе беседы рабочие, сотрудники отдела кадров и президент существенно разошлись в оценках размера средней зарплаты на предприятии.

Путин предположил, что рабочие в среднем получают 90 тысяч рублей, одна из женщин возразила, что это 30-40 тысяч рублей. А затем сотрудники отдела кадров подсказали, что средняя зарплата составляет 70 тысяч рублей.

Видео встречи доступно на сайте Кремля. СМИ обратили внимание, что поначалу расшифровка разговора президента с рабочими изчезла с сайта (об этом написала "Новая газета"). Сейчас стенограмма там снова есть.

Путин начал с вопроса, "как вам поживается?" "Очень хорошо", — ответили рабочие. На вопрос, как работается, они ответили так же и похвалили свое предприятия. "Зарплаты приличные должны быть", — предположил президент.

"Да, приличная зарплата", — последовал ответ. А дальше разговор о том, сколько именно платят, происходил так.

Расшифровка

В.Путин: А средняя на предприятии примерно какая?

Реплика: Средняя на предприятии? Кто скажет про среднее, товарищи?

В.Путин: Около 90?

Реплика: Нет, что Вы. 30-40 тысяч.

Реплика: Это средняя.

В.Путин: 30-40 — это как по краю.

Реплика: Не знаю.

В.Путин: Я знаю: в крае средняя — 40.

Реплика: У нас повыше, не обижают.

Реплика: Средняя, отдел кадров говорит, — 70 тысяч.

В.Путин: Отдел кадров знает.

Реплика: Да-да, мы ей доверяем.

В.Путин: Ладно.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата в Приморском крае в июне 2018 года составила 44 395 рублей.

9 сентября в Приморье прошли губернаторский выборы. Этот регион стал одним их четырех, где назначенному Путиным врио губернатора Андрею Тарасенко не удалось победить в первом туре.

Ранее в крае прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Судостроительный комплекс "Звезда" — предприятие крупнотоннажного судостроения. Один из инвесторов строительства — "Роснефть", чей глава присутствовал на верфи во время визита Путина. Комплекс еще не достроен. Базой для новой верфи стал Дальневосточный завод "Звезда".

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