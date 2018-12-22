Около 800 человек собрались в Париже на акцию "желтых жилетов"

Сотни человек собрались в районе Монмартра, базилики Сакре-Кёр и в районе Триумфальной арки в Париже. Такие достопримечательности как Лувр и Эйфелева башня, которые ранее закрывали на время демонстраций, в субботу остались открытыми для посетителей.

Вместе с тем, в субботу закрыт Версаль, так как руководство дворцово-паркового комплекса узнало, что активисты собирались провести там манифестацию. Ожидалось, что на демонстрацию соберется около 1,4 тыс. человек. По данным западных СМИ, в итоге в пригород Парижа добралось не так много демонстрантов, как ожидалось.

На странице в фейсбуке, где анонсировали акции, говорится, что принять участие в протестах в Париже планировали 6,2 тыс. человек. Интерес к акции проявили около 35 тыс. пользователей соцсети.

Протесты во Франции

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты" и традиционно проводились по субботам.

Изначально "желтые жилеты" протестовали против планов по повышению цен на бензин, однако со временем движение стало выражать недовольство действиями властей в целом — особенно — недостаточной, с их точки зрения, помощью государства наименее обеспеченным гражданам.