17.10.2018, 08:46

Около 800 000 человек переехали в Россию с 2007 года по программе переселения соотечественников

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Интерфакс
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vene passFoto: TOBIAS SCHWARZ, REUTERS

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что около 800 000 человек переехали в Россию за годы работы госпрограммы по переселению соотечественников.

"Общий итог — переселение в Россию около 800 000 человек. Результативность госпрограммы в значительной степени обусловлена проводимой информационной работой, поддержанием и сохранением интереса соотечественников к ней, а также ее востребованностью в связи с проводимой рядом государств антироссийской политикой", — сказал Карасин, слова которого приводит газета "Известия".

Дипломат подчеркнул, что механизм переселения соотечественников в Россию продолжает успешно развиваться.

"Работа по собиранию наших людей в рамках реализации госпрограммы становится все более многоплановой. Складываются предпосылки для возобновления процесса переселения староверов из стран Латинской Америки. Интерес к возвращению в Россию проявляют старообрядцы, проживающие на территории Прибалтики. По-прежнему высок процент участников госпрограммы — переселенцев из республик Средней Азии", — сказал Карасин.

Пристальное внимание государства к данной проблеме связано в первую очередь с тем, что после распада СССР в 1991 году для 25 млн соотечественников "родина в одночасье осталась за границей", отметил дипломат.

Газета напоминает, что госпрограмма по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, начала работать еще в 2007 году в 12 пилотных регионах. Сейчас в ней участвуют более 60 субъектов РФ.

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