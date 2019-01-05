Ограбление века: как обчистить Госбанк СССР

В январе 1977 года 23-летний ревизор Армянской республиканской конторы Госбанка СССР Завен Багдасарян был назначен председателем комиссии по инвентаризации запасного и оборотного денежных фондов в своем учреждении. Заступив в должность, он обнаружил, что деньги хранятся в помещении без охраны и сигнализации, о чем сразу рассказал своему другу Николаю Калачяну и его двоюродному брату Рамзику. Те в 1974 уже успели ограбить ювелирную фабрику в Ереване и сбежали от правосудия.

Позже Багдасарян провел Калачяна в банк, и план ограбления был окончательно утвержден. Накануне кражи глава ”операции” Николай попал в аварию и предложил четвертому подельнику — земляку и однофамильцу Феликсу Калачяну провернуть преступление в одиночку. 5 августа Феликс начал работу по разбору стены здания Госбанка, однако она оказалась слишком прочной. По крыше жилого дома он добрался до окон отдела труда и зарплаты банка. Совершив опасный прыжок с крыши соседнего здания в окно здания Госбанка, Калачян убедился, что проникнуть в хранилище не составит труда. Он оказался в семинарской комнате, под которой и хранились деньги.

Преступник проделал в полу внушительное отверстие, привязав к ноге зонт — так куски бетона падали бесшумно. Калачян спустился к стеллажам и набил деньгами сумку и рюкзак. Сигнализация в хранилище не работала. Все купюры были абсолютно новые — всего около 1,5 млн рублей (по курсу того времени около $2 млн).

Преступление и наказание



Похищенные из банка деньги всплывали впоследствии в самых различных городах Союза. Так, например, несколько купюр серии АИ, которая фигурировала в украденных деньгах, были обнаружены в Москве. Один из тайных агентов 6-го отдела МУРа, заметив двух молодых армян у комиссионного магазина радиотоваров на Садовой-Кудринской улице, узнал, что те ищут дорогостоящий автомобильный магнитофон иностранной марки. Позже в тот же день агент продал им аппарат за семьсот рублей — несколько купюр были из числа похищенных.

С 6 по 9 сентября в столице была проведена секретная операция под кодовым названием ”Ереван”, в которой было задействовано 128 милиционеров и несколько десятков тайных осведомителей. Было перекрыто 40 ювелирных, мебельных и комиссионных магазинов, скупок и центральных универмагов. В ходе операции нашли более 40 человек, на руках которых находилось 9650 рублей аналогичных серий, что были похищены из ереванского банка. Однако напасть на след самих грабителей так и не удалось.

В мае 1978 года, уже потратив 100 тысяч рублей, преступники решили обменять оставшиеся деньги на облигации трехпроцентного займа. Покупок облигаций в сберкассах столицы было несколько, нигде они не вызвали подозрений. Однако одна из сотрудниц сберкассы все же проявила бдительность и обратила внимание на серию купюр. В тот день задержать преступников не удалось. Кассирша ушла и не возвращалась, почуяв неладное, подельник Калачянов скрылся за две минуты до прибытия милиции.

Однако благодаря этому инциденту в ночь с 6 на 7 августа 1978 года — ровно через год после ограбления — преступников задержали. Из похищенных в Госбанке денег в сумме 1 525 000 рублей у преступников было изъято 1 276 340 рублей — беспрецедентное преступление раскрыли.

В 1979 году братья были приговорены к расстрелу, Завен Багдасарян был осужден на 11 лет. Несмотря на решение Верховного Совета СССР о помиловании грабителей, приговор был приведен в исполнение — документ опоздал в Ереван на сутки.

Инкассаторы и бриллианты



Другое ограбление — одно из самых крупных в советское время — случилось 14 ноября 1986 года. Четверо бандитов подкараулили инкассаторов у здания универмага ”Молодежный” в Москве и украли 330 тысяч рублей. Преступление не обошлось без убийств. Почти голливудская погоня с перестрелками все же позволила остановить машину с мешком денег. Бандитами оказались двое бывших сотрудника милиции, сотрудник КГБ в отставке и замполит воинской части Советской армии.

Преступники шли за наживой не только в сберкассы, магазины и инкассаторские службы. Хорошей добычей были драгоценности. В 1980 году было совершено разбойное нападение на квартиру вдовы писателя Алексея Толстого Людмилы Ильиничны.

Среди многочисленных драгоценностей самой значительной оказалась брошь из коллекции Людовика XV ”Бурбонская лилия” с огромным рубином в центре и тридцатью бриллиантами, писала ”Комсомольская правда” в серии ”Бриллиантовые истории”.

Квартирного вора Анатолия Петкова разыскивали и ”пасли” несколько лет, пока его не выследила тбилисская милиция. Почти все похищенные вещи возвратили законной хозяйке, кроме уникальной броши — она так и осталась не найденной.