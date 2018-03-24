Одноклассник Скрипаля: Сергей просил у Путина разрешения вернуться в Россию

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль просил президента России Владимира Путина разрешить ему вернуться из Британии в Россию, рассказал Би-би-си одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков.

"Он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить приехать в Россию. Потому что там мать, брат, да и вообще родственники", — заявил Тимошков.

Однако в Кремле Би-би-си заявили, что письма от Скрипаля не получали.

По словам Тимошкова, Скрипаль не считал себя предателем, потому что он принимал присягу на верность СССР, который развалился к тому моменту, когда его наняли.

Скрипаль также сожалел о том, что был двойным агентом, так как это решение испортило ему жизнь.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остаются в больнице в коме уже почти три недели.

Власти Великобритании считают, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" и что за этим нападением с высокой вероятностью стоит Россия.

Нападение на Скрипаля ранее привело к серьезному обострению отношений между Великобританией и Россией.

Британия выслала в связи с отравлением 23 российских дипломата, Россия в ответ также высылает 23 британских дипломата, а также закрывает генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность в России Британского совета.

Глава британского МИДа Борис Джонсон заявил, что Британия считает "крайне вероятным", что отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери санкционировал лично президент Владимир Путин.

Российские власти отвергают все обвинения в причастности к отравлению.