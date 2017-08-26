Одного из задержанных по подозрению в причастности к ножевой атаке в Турку освободили

Финская полиция освободила мужчину, который был задержан в среду по подозрению в причастности к нападению в центре Турку. Центральная криминальная полиция KRP сообщает в Твиттере, что он больше не подозревается в совершении преступления.

В четверг полиция также освободила одного из задержанных в среду подозреваемых, передает Yle.

Во вторник уездный суд выдал ордер на арест четырех подозреваемых по делу о ножевой атаке в Турку.

Главный фигурант дела, известный под именем Абдеррахман Мешках, подозревается в двух ”убийствах с террористическими целями” и восьми ”покушениях на убийство”. Ещё троих мужчин подозревают в причастности к преступлениям.

18 августа мужчина с ножом напал на прохожих в центре Турку. В результате атаки два человека погибли и восемь получили ранения. Полиция задержала мужчину, ранив его в ногу.