Один полицейский убит в перестрелке в Колорадо

В результате перестрелки в округе Дуглас в Колорадо был убит один полицейский, сообщается в твиттере шерифа.

”5 полицейских убиты подозреваемым. 1 полицейский, по подтвержденным данным, скончался. 2 гражданских лиц были также ранены подозреваемым. Подозреваемый ранен и, скорее всего, погиб и не представляет угрозу”, — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что полиция прибыла после поступления сообщения о домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что несколько полицейских были ранены в перестрелке в Колорадо.