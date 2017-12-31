31.12.2017, 22:50

Один полицейский убит в перестрелке в Колорадо

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Gazeta.ru
EST
Georgia
GeorgiaFoto: AP

В результате перестрелки в округе Дуглас в Колорадо был убит один полицейский, сообщается в твиттере шерифа.

”5 полицейских убиты подозреваемым. 1 полицейский, по подтвержденным данным, скончался. 2 гражданских лиц были также ранены подозреваемым. Подозреваемый ранен и, скорее всего, погиб и не представляет угрозу”, — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что полиция прибыла после поступления сообщения о домашнем насилии.

Ранее сообщалось, что несколько полицейских были ранены в перестрелке в Колорадо.

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