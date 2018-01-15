Один из участников резни в пермской школе оказался пациентом психдиспансера

Один из участников поножовщины в школе Перми, в результате которой ранения получили не менее 15 человек, по предварительным данным, являлся пациентом психоневрологического диспансера. Об этом сообщает сайт местного управления МВД.

"По предварительным данным, один из подозреваемых ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере", — сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что один из участников драки является учащимся данной школы, а второй — ее бывшим учеником. В настоящее время оба подозреваемых задержаны, их допрашивают.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц").

Расследование инцидента продолжается. Причины конфликта между подростками пока точно не известны. По данным корреспондента газеты "Коммерсант", "конфликт носил бытовой характер".

СМИ сообщают, что инициатором драки стал 16-летний Лев Б. Юноша увлекался историей о массовом убийстве в американской школе Columbine, произошедшем в 1999 году. Тогда двое местных учащихся напали на школьников и учителей, убив 13 человек, после чего застрелились, пишет "Московский комсомолец".

Издание отмечает, что на фотографиях в соцсетях подросток часто позировал с автоматами, а также публиковал скриншоты из компьютерных игр. Незадолго до нападения он удалил все записи, кроме видео.

Пермский сайт 59.ru пишет о нападавшем со ссылкой на одного из учеников: "Он в прошлом году закончил девятый класс. Неоднократно оставался на второй год. Он должен был сейчас в 11-м, по идее. Учился плохо. Раньше он не был агрессивным, вел себя спокойно. Чтобы хотел кого-то убить — нет. Не понимаю, из-за чего это все случилось. Семья у него благополучная, есть и отец, и мама. Но из дома он убегал. Не нравилось, что контролировали".

В СМИ также появилось много страшных "подробностей" происшествия. При этом некоторые из них не очень согласуются с официальной версией ЧП. Так, например, "Московский комсомолец" со ссылкой на краевое управление СК пишет, что напавшие на школу целенаправленно били детей ножами в голову, пытаясь убить одним ударом. "Комсомольская правда" передает со ссылкой на учеников, что один из нападавших "держал дверь класса, пока второй бил детей ножом". Пермский сайт 59.ru располагает информацией, что в ходе нападение злоумышленники "сначала ранили учителя и детей, потом один из нападавших стал резать себя". Между тем, напомним, что официальной версии, озвученной правоохранителями, в школе произошло не нападение, а драка. Ее участниками стали двое подростков, один из которых является учащимся данной школы, а другой ранее учился в ней.

Напомним, ЧП в пермской школе N127 произошло в понедельник утром, 15 января. Изначально СМИ сообщили, что на школу напали неизвестные, но затем выяснилось, что в учебном учреждении произошел конфликт между учениками. Завязалась драка, в ходе которой были применены ножи. В результате ранения получили несколько человек. Данные о числе пострадавших уточняются. МВД сообщает о 15 раненых. Среди них — сами участники драки, а также одна из учительниц. Занятия в школе прекращены, детей распустили по домам.

В связи с происшествием глава Перми Дмитрий Самойлов поручил усилить меры безопасности во всех школах города.

В самом учебном заведении начата прокурорская проверка. В частности, ведомство намерено установить "причины и условия, способствовавшие совершению противоправных действий в отношении несовершеннолетних учащихся" школы.

Кроме того, ведомство проверит "антитеррористическую защищенность и безопасность в образовательном учреждении". "Будут выясняться причины и условия возможной некачественной пропускной системы в школе. Также прокуратура проверит, как осуществлялась безопасность по периметру учреждения", — сообщила "Интерфаксу" руководитель пресс-службы прокуратуры региона Юлия Гайнанова.