05.08.2018, 18:50

Один из лидеров российского преступного мира пойман в Испании

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Lenta.ru
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В одном из ресторанов испанского города Марбелья задержали трех воров в законе. Одного из них правоохранительные органы Испании считают третьим по влиянию лицом в российском преступном мире. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на заявление Национальной полиции.

Все трое заключены под стражу по подозрению в покушении на убийство, подделке документов и причастности к организованной преступности. Их лишили права на освобождение под залог.

В ресторане подозреваемые, по версии следствия, планировали убийство своего конкурента, который собирался переехать в Испанию и воссоздать организованную преступную группировку (ОПГ), ликвидированную в июне этого года. Тогда в Испании прошла крупномасштабная операция, в ходе которой были задержаны 129 человек, преимущественно выходцы из Армении.

В полиции уточнили РИА Новости, что задержаны живший в Литве гражданин Армении с инициалами A.S. и два гражданина Грузии (инициалы L.B. и I.P.).

Задержания стали продолжением операции по разгрому в Испании зарубежных криминальных структур. Ее первая фаза прошла в ноябре 2017 года, тогда были задержаны 30 человек из так называемой грузинской группировки. Вторая часть, когда были пойманы 129 человек, имела цель обезвредить армянскую ОПГ, связанную с грузинской.

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Операция стартовала после двойного убийства в Каталонии в 2016 году. Тогда были убиты двое граждан Грузии, связанных с ОПГ во главе с Кахабером Шушанашвили. Последний в марте 2016-го был приговорен испанским судом почти к 21 году тюрьмы (позднее срок уменьшили до 15 лет), а в этом году его экстрадировали во Францию, где он получил 10 лет лишения свободы и ждет еще одного суда, который намечен на 2019-й, пишет ”Преступная Россия”.

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