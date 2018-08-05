Один из лидеров российского преступного мира пойман в Испании

В полиции уточнили РИА Новости, что задержаны живший в Литве гражданин Армении с инициалами A.S. и два гражданина Грузии (инициалы L.B. и I.P.).

Задержания стали продолжением операции по разгрому в Испании зарубежных криминальных структур. Ее первая фаза прошла в ноябре 2017 года, тогда были задержаны 30 человек из так называемой грузинской группировки. Вторая часть, когда были пойманы 129 человек, имела цель обезвредить армянскую ОПГ, связанную с грузинской.

Операция стартовала после двойного убийства в Каталонии в 2016 году. Тогда были убиты двое граждан Грузии, связанных с ОПГ во главе с Кахабером Шушанашвили. Последний в марте 2016-го был приговорен испанским судом почти к 21 году тюрьмы (позднее срок уменьшили до 15 лет), а в этом году его экстрадировали во Францию, где он получил 10 лет лишения свободы и ждет еще одного суда, который намечен на 2019-й, пишет ”Преступная Россия”.