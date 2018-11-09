09.11.2018, 16:52

Очевидцы стрельбы в Калифорнии также пережили бойню в Лас-Вегасе


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Thousand Oaks
Thousand OaksFoto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Многие посетители, пережившие нападение в клубе в Калифорнии, также присутствовали на концерте в Лас-Вегасе, где год назад в результате стрельбы погибли десятки людей.


Стрельба в калифорнийском баре Borderline произошла в ночь на четверг​​​. Погибли 11 посетителей, полицейский и сам преступник. Им оказался 29-летний бывший морской пехотинец. Сначала он закинул в помещение бара несколько дымовых шашек, а затем начал расстреливать людей, находящихся в нем. Застрелил и сержанта полиции, который с нарядом прибыл по вызову. В конце бойни преступник застрелился.

Как сообщил 22-летний военный моряк Брендан Келли, он танцевал со своими друзьями, когда в баре началась стрельба. Он сумел покинуть клуб через заднюю дверь. Келли также пережил массовую "бойню" в Лас-Вегасе в октябре прошлого года.

И в Калифорнии, и в Лас-Вегасе стрельба происходила на концертах исполнителей кантри и неудивительно, что некоторые поклонники этого музыкального стиля побывали на обоих мероприятиях, сообщает РИА Новости.

Стрельба в Лас-Вегасе произошла 1 октября 2017 года во время музыкального фестиваля.

Местный житель Стивен Пэддок начал стрелять по людям с 32-го этажа гостиницы; зрители, что стояли перед сценой, у стрелка были как на ладони. Пользуясь этим замешательством (22 тысячи человек трудно моментально эвакуировать) Пэддок стрелял целых 72 минуты, а затем покончил с собой. Жертвами стрельбы стали 59 человек, включая самого стрелка, более 500 получили ранения. В самом номере (Пэддок заносил оружие в гостиницу за несколько ходок) полицейские обнаружили 23 ствола.

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