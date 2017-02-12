Очевидцы сообщили о падении вертолета на Алтае

Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России начало проверку по сообщениям очевидцев о падении вертолета над Телецким озером на Алтае. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает ТАСС.

Потерпевший катастрофу вертолет ”Робинсон” мог совершать несанкционированный полет. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона.

”По предварительным данным, соответствующие службы не были уведомлены о полете и маршруте”, — отметил собеседник агентства. По его информации, вертолет упал в Телецкое озеро во время взлета.

”Предварительно, группа отдыхающих из пяти человек решили полетать над озером, но на взлете что-то пошло не так и вертолет рухнул в воду. Эта информация проверяется”, — заявил источник. Причиной могла стать ошибка пилота или неисправность двигательной системы вертолета.

Спасательные службы республики проверяют информацию о падении экскурсионного вертолета в Телецкое озеро.

Ранее 12 февраля сообщалось, что Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России проверяет заявления очевидцев о падении вертолета на Алтае.